Au Luxembourg: «La première fête de Noël où l'on n'a plus de place à table»

1 / 13 Près de 90 bénévoles ont servi près de 400 bénéficiaires mercredi à Bonnevoie. Editpress Editpress Editpress

Un sapin, un groupe de musique, des assiettes pleines de bonnes choses, des cadeaux et une ambiance chaleureuse... Hier, c'était déjà Noël au Centre culturel de Bonnevoie. Le Noël de la Stëmm vun der Strooss («La voix de la rue») qui œuvre depuis 1996 pour l’intégration sociale et professionnelle de personnes défavorisées. Et il y avait foule.

«C’est la première fête de Noël où l'on n'a plus de place à table pour les gens. On a prévu pour 400 personnes et c'est plein. Et cela vient de commencer. Les gens viennent d’un peu partout. On a des nouveaux pauvres, des personnes qui ne venaient pas avant, qui travaillent en intérim», note la directrice Alexandra Oxacelay. «C’est important qu’on fasse quelque chose à cette période de l’année. Même pour certaines personnes qui ne sont pas exclues de la société, Noël n’est déjà pas facile, alors imaginez si vous étiez seul, sans famille. Devoir passer les fêtes ainsi, ne pas pouvoir consommer, offrir, recevoir de cadeaux. Comment vous sentiriez-vous? S’il y a beaucoup de monde qui vient, c’est qu’il y a une raison», insiste-t-elle.

Dans les allées, près 90 bénévoles s'activent pour aider ou servir les repas offerts par la Provençale ou les bûches d'Auchan et De Schneckert. Il y a aussi un bar et un coiffeur-barbier pour prendre soin des bénéficiaires. «C’est un moment de partage avec les gens. Cela nous rappelle que d’autres ont beaucoup moins de chance que nous dans la vie. C’est Noël pour tout le monde», note le coiffeur Ken Kries. Le coiffeur «permet de leur rendre un peu de dignité; de leur faire plaisir en permettant aux bénéficiaires d’être comme tout le monde. D’avoir quelqu’un qui s’occupe d’eux», ajoute Alexandra Oxacelay.

«Aucun enfant ne devrait être là aujourd’hui mais il y en a»

«Je viens tous les ans. Je trouve très bien que les gens mangent ensemble, reçoivent un cadeau. Pendant deux ans, il n’y a rien eu à cause du Covid», lance Wouter, un bénéficiaire qui constate qu'il y a «beaucoup de nouveaux visages». «Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de manger quelque chose aujourd’hui. Mais c'est aussi une possibilité de fêter, de rencontrer des personnes. Avec la crise. Cela devient plus massif. Il y a davantage de personnes âgées qui autrefois n’auraient pas eu ce besoin. Le coût de la vie, les frais médicaux ont beaucoup augmenté. Les gens se serrent la ceinture. Et pour les «Luxembourgeois», il y a cette crainte du «qu’en-dira-t-on», de la honte. Enormément de personnes qui pourraient en avoir besoin ne franchissent pas le pas », ajoute Jean. «Le système du Luxembourg marche bien en général, mais pour celui qui trébuche, il est impitoyable».