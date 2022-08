Allemagne : La première flotte de trains à hydrogène au monde inaugurée

L’Allemagne inaugure mercredi une ligne ferroviaire fonctionnant entièrement à l’hydrogène, une «première mondiale» et une avancée majeure pour la décarbonation du rail, malgré les défis d’approvisionnement posés par cette technologie innovante.

Une flotte de quatorze trains, fournis par le français Alstom à la région de Basse-Saxe (nord), va remplacer les actuelles locomotives diesel sur la centaine de kilomètres de la ligne reliant les villes de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehud, non loin de Hambourg. «Quelle que soit l’heure de la journée, les passagers voyageront sur ce trajet grâce à l’hydrogène» résume Stefan Schrank, chef du projet chez Alstom, qui salue une «première mondiale».

Les trains à hydrogène constituent une piste privilégiée pour réduire les émissions de CO², et remplacer le diesel qui alimente encore 20% des trajets en Allemagne. Ils mélangent de l’hydrogène embarqué à bord avec de l’oxygène présent dans l’air ambiant, grâce à une pile à combustible installée dans la toiture. Celle-ci produit l’électricité nécessaire à la traction de la rame.

Commandes

Conçus en France, à Tarbes (sud), et assemblés à Salzgitter (centre) en Allemagne, les trains d’Alstom -baptisés Coradia iLint- sont pionniers dans le domaine. Des essais commerciaux ont été menés depuis 2018 sur cette ligne avec la circulation régulière de deux trains à hydrogène. C’est désormais toute la flotte qui adopte cette technologie.

Le groupe français a signé quatre contrats pour plusieurs dizaines de trains, en Allemagne, France et Italie, et ne voit pas la demande faiblir. Rien qu’en Allemagne «entre 2 500 et 3 000 trains diesel pourraient être remplacés par de l’hydrogène» estime Stefan Schrank. «À horizon 2035, environ 15 à 20% du marché européen régional pourrait fonctionner à l’hydrogène», confirme Alexandre Charpentier, expert ferroviaire chez Roland Berger.