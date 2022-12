Claudie Haigneré: La première Française à être allée dans l'espace était invitée au Luxembourg

Le Luxembourg n'a pas encore envoyé d'astronaute dans l'espace, mais joue un rôle de plus en plus important dans la recherche spatiale. Avec sa propre agence spatiale, la Luxembourg Space Agency (LSA), mais aussi en faisant partie de l'alliance de cinq universités européennes, l'European Space University for Earth and Humanity (UNIVERSEH), via l'Université du Luxembourg. L'Uni soutient UNIVERSEH avec le Master in Space, Communication and Media Law et l'Interdisciplinary Space Master.