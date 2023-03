Espace: La première fusée imprimée en 3D échoue à atteindre son orbite

La fusée Terran 1, de la start-up californienne Relativity Space, devait recueillir des données et démontrer qu’une fusée imprimée en 3D pouvait résister aux rigueurs du décollage et des vols spatiaux.

Ce troisième échec fait suite à deux précédents essais annulés à la dernière minute en raison de problèmes techniques. Cette mission, baptisée «Good luck, have fun» ( «Bonne chance, amuse-toi bien», en français), est scrutée de près car les fusées imprimées en 3D pourraient représenter une petite révolution dans l'industrie du lancement.