La première grande course de l'année au Luxembourg, c'est ce week-end

Quatre ans après la dernière édition du Postlaf, en 2019, environ 3 000 concurrents vont s'élancer dimanche matin des locaux de Post, à la Cloche d'Or, pour tenter de boucler les 10 km de la première grande course luxembourgeoise de l'année. Annulée à trois reprises à cause du Covid, l'épreuve avait été organisée deux fois sous forme de challenges virtuels en 2020 et 2021.

Dimanche, les participants pourront retrouver l'ambiance qui fait la particularité de cette course avec des groupes de musique tout au long du parcours et une assiette de spaghettis à la bolognaise pour chaque participant. «C'est une fête populaire. Les gens ne sont pas tous là pour faire un temps, mais pour profiter du moment», explique Mike Orazi, président de l'Amicale Post Luxembourg. Environ 2 400 personnes sont déjà inscrites et les organisateurs en attendent entre 500 et 800 de plus d'ici dimanche matin.