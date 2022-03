Grand Prix d'Italie : La première victoire française en F1 depuis 1996

Pierre Gasly (AlphaTauri) a remporté dimanche à Monza le Grand Prix d'Italie, une première pour un pilote français en Formule 1, depuis 1996.

Gasly, 24 ans, s'est imposé à l'issue d'une course complètement folle, marquée par une interruption et un podium totalement inattendu devant l'Espagnol Carlos Sainz Jr. (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point). «C'est incroyable. Je ne suis pas sûr de réaliser. C'était une course complètement folle», a déclaré le Français après sa victoire. Gasly succède à Olivier Panis, vainqueur en mai 1996 du Grand Prix de Monaco.