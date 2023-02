En Belgique : La présentatrice de la «RTBF» bouleversée après le suicide d'un journaliste

«Nous sommes très tristes aujourd’hui. Nous pensons très fort à sa femme, à ses filles et à sa famille». Alain Dremiere, 44 ans, s’est jeté du 10e étage du bâtiment de la RTBF, à Schaerbeek. Une cellule psychologique a été mise en place.

«Il y a d’autres Alain dans la rédaction»

Un journaliste indique que le mal-être vient de la réorganisation mise en place en 2018. «Depuis 2018, on nous demande de produire des contenus à décliner sur les différentes plateformes de la RTBF, sans trop savoir d’où vient la demande. C’est un modèle qui use les gens et qui contribue à une perte de sens de notre travail de journaliste», a confié un professionnel à La Dernière Heure.