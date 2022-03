Au Luxembourg : La présidente du Parlement européen a parlé Ukraine avec des jeunes

LUXEMBOURG – Roberta Metsola a rencontré ce mardi une soixantaine de lycéens de l'Athénée à Luxembourg. Elle a répondu à leurs interrogations sur la guerre en Ukraine.

Roberta Metsola indique que l'Union Européenne avait été prévenue qu'elle était «trop dépendante» de la Russie et qu'elle en paie aujourd'hui le prix.

«Pourquoi l'Europe import-elle encore du gaz et du pétrole russes?», demande Émile. Roberta Metsola explique que l'Union Européenne avait été prévenue qu'elle était «trop dépendante» de la Russie et qu'elle en paie aujourd'hui le prix. «Le but ultime est de réduire cette dépendance à 0%, nous devons agir dès aujourd'hui, explique dirigeante d'origine maltaise. Mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Les membres de l'UE doivent se diversifier leur approvisionnement énergétique, en se tournant notamment vers les énergies renouvelables».