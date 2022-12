Pérou : La présidente péruvienne a nommé son gouvernement

Le nouveau gouvernement compte 19 ministres dont huit femmes. L’ancien procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, Pedro Angulo, également avocat, a été nommé Premier ministre. Un peu plus tôt dans la journée, le président du Congrès, la plus haute autorité du pouvoir législatif péruvien, José Williams, avait appelé la nouvelle présidente à prendre rapidement des mesures, dont la nomination du gouvernement, pour «générer la confiance et la tranquillité».

De nombreuses manifestations et blocages de route ont lieu depuis jeudi à Lima et dans plusieurs villes du pays, notamment les régions andines où Pedro Castillo, un ancien instituteur en milieu rural, bénéficie du plus grand soutien. Des étudiants, des travailleurs et des partis politiques de gauche ont appelé à une manifestation à Lima samedi après la fin des matches de quart de finale de la Coupe du monde de football.