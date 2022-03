Football : La presse allemande annonce Mbappé au Real

L'attaquant vedette du PSG et le Real Madrid se seraient mis d'accord sur un contrat à partir de l'été prochain. Avec un salaire important à la clé.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est fait, annonce le journal allemand Bild. L'attaquant vedette de l'équipe de France aurait trouvé un accord avec le club madrilène pour l'été prochain, à la fin de son contrat avec le PSG, pour un salaire annuel de 50 millions d'euros brut par an.

Une somme qui ferait de lui le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène. D'après le quotidien, le PSG et le directeur sportif Leonardo auraient abandonné l'idée de convaincre leur star de prolonger l'aventure parisienne. La possibilité d'un contrat court avait été évoquée les semaines précédentes, mais les discussions se sont heurtées à la volonté de Kylian Mbappé de signer dans un club qui le fait rêver depuis son enfance.

Dans une interview accordée à L'Équipe en octobre dernier, le prodige de 23 ans avait confié «avoir demandé à partir du PSG» en été «après avoir décidé de ne pas prolonger». «Si j'étais parti, ça n'aurait été que pour le Real Madrid», avait-il précisé. Rappelons que le Real Madrid et le PSG s'affrontent en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 15 février et le 9 mars. D'après Bild, aucune annonce concernant l'accord entre Mbappé et la Casa Blanca ne sera faite avant cette confrontation.