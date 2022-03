La presse allemande consternée par les malheurs du Bayern

Ce mercredi matin, les journaux germaniques se montraient atterrés de la défaite à domicile du Bayern Munich en Ligue des champions face à Bordeaux (0-2). Revue de presse.

Pour SportBild, l'entraîneur est "de plus en plus prié de s'expliquer" après cette prestation "terriblement faible". L'agence de presse sportive SID jugeait que "l'air devient de plus en plus irrespirable pour Van Gaal", alors que le Bayern Munich est seulement 6e au classement de la Bundesliga. "Hélas nul", titrait de son côté le quotidien Süddeutsche Zeitung (SZ).