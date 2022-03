Mondial-2010 : La presse allemande philosophe sur la défaite

Après les larmes, la presse allemande tirait jeudi son chapeau à l'Espagne victorieuse et se consolait en insistant sur l'avenir prometteur de la jeune Mannschaft.

Il n'y a pas que les supporters qui sont déçus, la presse allemande l'est aussi. AFP

«Les Espagnols ont mérité de gagner, ils ont dominé et fait tourner le ballon de manière impressionnante» et «il nous a manqué le courage et l'intelligence», reconnaissait Bild, grand quotidien populaire. Mais «relevez la tête, les gars!», nous reviendrons dans quatre ans chercher la Coupe!» au Brésil, ajoutait-il, en estimant que «la jeune équipe allemande a un grand avenir devant elle» et en espérant une 3e place samedi face à l'Uruguay.

Même optimisme pour Die Welt, qui légendait sa photo de Une: «54, 74, 90, 2014», en référence aux victoires passées et à venir. «L'Allemagne a trouvé son maître» et «il n'y a pas eu beaucoup de matches dans ce Mondial où la victoire ait été autant méritée» que celle des Espagnols, résumait le Frankfurter Rundschau. «Mais la route des Allemands continue (...) et elle est loin d'être finie», juge le quotidien. «Les Allemands comptent parmi les grands gagnants de ce Mondial: il y a encore quatre semaines, personne n'aurait misé sur une performance si courageuse et si sympathique. Les footballeurs allemands ont conquis les cœurs de la moitié du monde du foot, à juste titre. Ils ont joué un football merveilleux».

«L’Espagne a été trop forte»

«Haut les cœurs ! Haut les cœurs!», titrait le Tagesspiegel, selon qui «l'Espagne a été trop forte pour une équipe d'Allemagne étonnamment statique». «L'Espagne n'est pas l'Angleterre, ni l'Argentine et ceux qui, naïfs, croyaient à une nouvelle victoire à 4 buts pour le Onze allemand ont été douchés», constatait le Berliner Zeitung. L'Allemagne a pris «la vérité de plein fouet», renchérissait le Süddeutsche Zeitung, selon qui Thomas Müller, suspendu, «a cruellement manqué» à l'équipe.

Forcément, «la déception est grande», jugeait Die Welt. «Les Espagnols ont été les meilleurs, reconnaissons-le. Et réjouissons-nous pour tout ce que cette équipe allemande nous a offert au cours de ces journées merveilleuses en Afrique du Sud, à savoir la reconnaissance et l'enthousiasme du monde», car «le football allemand a réussi sa mue» et il a de l'avenir, assure le journal. Pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), «l'Espagne a été trop forte» et la défaite de l'Allemagne est «méritée». «C'est dommage» pour l'Allemagne, mais il lui reste son nouveau «football frais et plein d'idées», loin des «clichés de discipline» qui collaient au foot allemand, et «un réservoir riches de jeunes talents avec de grandes perspectives», concut le journal.