La presse chinoise passe sous silence l'incident d'Olympie

Les quasi-totalité des médias chinois n'ont pas fait état mardi des pertubations de Reporters sans Frontières lors de la cérémonie de l'allumage de la flamme olympique.

Pour les Nouvelles de Pékin, cet allumage "transmet au monde un esprit pacifique et fraternel et un idéal de liberté et de démocratie". En Une, le Quotidien du peuple, organe du Parti communiste au pouvoir, proclame: "Succès de l'allumage de la flamme des jeux Olympiques de Pékin", avec une photo de la "grande prêtresse" allumant la flamme à Olympie.