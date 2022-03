La presse est trop méchante avec Sarkozy

L’Express, Marianne, Le Parisien et la très respectable Agence France Presse se sont fait vertement tancer par le président français. En cause, leur supposé manque d’objectivité.

C’est pas juste, semble dire Nicolas Sarkozy à propos de la couverture médiatique. Le président français s’est fâché devant les députés de son parti, l’UMP à propos du traitement de l’information par de grands médias français. Ces grands titres reconnus et respectés, de L’Express au Parisien, n’auraient pas assez relayé la condamnation de Ségolène Royal dans l'affaire de ses ex-collaboratrices.

"Il a fait une charge très importante contre la presse en disant que dans un pays où il n'y a plus d'opposition, la presse s'attribue la fonction d'opposition", a déclaré dans les couloirs de l'Assemblée nationale la députée UMP, Marie-Anne Montchamp, après une réunion avec le président français. Selon son collègue Benoist Apparu, le chef de l'Etat "ne comprend pas que Ségolène Royal, qui passe son temps à donner des leçons de morale à la terre entière, quand elle est condamnée, on n'en parle pas plus".