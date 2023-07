Marche de l'égalité au Luxembourg: «La Pride au départ, c'était une émeute»

ESCH-SUR-AlZETTE – La Street Fest bat actuellement son plein ce samedi et encore demain à Esch pour clôturer en couleur et en beauté la Pride Week.

Soleil, drapeau, arc-en-ciel et paillettes, c'est la recette pour bien clôturer la Pride Week. La grande marée humaine de Marche pour l'égalité, ses chars et ses groupe à pieds, a déferlé dans la rue de l'Alzette ce samedi vers 14h30 donnant le coup d'envoi de deux jours de Street Fest dans la Métropole du fer. Une fête célébrant la communauté LGBTIQ+ mais pas seulement.

Kim, 22 ans, et Jill, 23, acquiescent «il y a encore des gens à qui ça déplaît qu'on soit, lesbiennes, gays, mais c'est comme ça. On n'a pas choisi et on existe». Joâo tient à rappeler que la Pride est ouverte «à tout le monde. J'ai l'impression que certains hétéros pensent qu'on les attaque, qu'on remet par exemple, en cause leur masculinité, mais ce n'est pas le cas, on se bat simplement pour que les droits humains soient respectés». «Et les droits humains ne sont pas matière à opinion, ajoute Susana, 27 ans. Ils sont non-négociables».