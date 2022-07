A Esch-sur-Alzette: La Pride Week prend fin en apothéose ce week-end

À Esch-sur-Alzette : La Pride Week prend fin en apothéose ce week-end

ESCH-SUR-ALZETTE – La Pride Week va se terminer par deux jours de fête avec, en point d’orgue, la parade et un concert de Boy George.

C’est un beau cadeau que la ville d’Esch, avec l’ASBL frEsch, a offert pour le week-end d’apothéose de la Pride Week. «Boy George!», sourit Nicolas Van Elsué, de Rosa Lëtzebuerg. L’icône gay des années 80 et son Culture Club se produiront samedi, à 21h30, place de l’Hôtel-de-Ville devant un parterre de spectateurs aux couleurs arc-en-ciel.

Une Marche pour l'égalité et de la musique

Samedi, la Street Fest débutera à 13h par la Marche de l’Égalité. La parade colorée et inclusive partira du parking Aloyse-Meyer pour déferler place de l’Hotel-de- Ville où le public trouvera scènes et stands. «Le programme musical sera varié avec des artistes locaux et européens dans l’esprit d’Esch2022».