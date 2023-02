Cour grand-ducale: La princesse Alexandra fête ses 32 ans

La princesse Alexandra est née le 16 février 1991 à la maternité Grande-Duchesse Charlotte pour le plus grand bonheur de ses trois grands frères, Guillaume, Félix et Louis.

La princesse Alexandra est née le 16 février 1991, à la maternité Grande-Duchesse Charlotte, pour le plus grand bonheur de ses trois grands frères, Guillaume, Félix et Louis. La famille sera au complet l’année suivante avec la naissance du prince Sébastien. Alexandra est ainsi la seule fille du couple grand-ducal.

Après un cursus à l’école d’Angelsberg et au lycée Vauban, la princesse est partie à l’étranger pour poursuivre ses études, aux États-Unis puis à Paris, où elle a décroché une licence en philosophie. Elle a ensuite étudié au Trinity College à Dublin et est désormais titulaire d’un master en études interreligieuses de la Irish School of Ecumenics avec une spécialisation dans la résolution de conflits.