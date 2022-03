Cour grand-ducale : La princesse Alexandra fête son 31e anniversaire

LUXEMBOURG - La fille du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse de Luxembourg, Alexandra, célèbre son 31e anniversaire, ce mercredi.

La Princesse Alexandra, née à Luxembourg le 16 février 1991, célèbre ses 31 ans ce mercredi. La princesse Alexandra est le quatrième enfant et l'unique fille du Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa. Ses frères sont le prince Guillaume, le prince Félix, le prince Louis et le prince Sébastien.