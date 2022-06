Cour grand-ducale : La princesse Amalia souffle ses 8 bougies

La seule petite-fille du couple grand-ducal célèbre ce mercredi son 8e anniversaire. La Grande-Duchesse a publié un tendre cliché.

«Bon anniversaire à notre grande Amalia qui fête ses 8 ans aujourd’hui!», a lancé la Grande-Duchesse Maria Teresa sur son compte Instagram, en publiant une photo de la fille du prince Félix et de la princesse Claire, tout sourire, un chapeau sur la tête, vêtue d'un tee-shirt «Strong Girls Club». Un détail important quand on connait le combat de la Grande-Duchesse pour les petites filles et les femmes.