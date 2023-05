Réduction des coûts: La princesse Anne contre une monarchie britannique réduite

La princesse Anne, 16e dans l’ordre de succession au trône, est considérée comme la plus active de la famille royale.

La princesse Anne, fille de la reine défunte Elizabeth II et sœur du roi Charles III, estime que réduire la taille de la monarchie britannique n’est «pas une bonne idée», dans un entretien à la chaîne publique canadienne CBC.

«De mon point de vue, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Je ne sais pas vraiment ce que nous pouvons faire d’autre», a commenté la princesse de 72 ans, en référence aux mesures prises ces dernières années pour réduire le train de vie des Windsor. Ce projet de réduction était notamment évoqué «à une époque où il y avait un peu plus de monde» dans la famille royale, a-t-elle observé.

À quelques jours du sacre

Les déclarations de la princesse Anne interviennent à quelques jours du couronnement de Charles III, prévu samedi à l’abbaye de Westminster à Londres, événement où sont attendus des milliers de Britanniques et de touristes, ainsi que de nombreuses personnalités politiques.

«Il se prépare depuis un certain temps»

La princesse Anne, 16e dans l’ordre de succession au trône, est considérée comme la plus active de la famille, avec une participation à 214 événements officiels en 2022. Elle a ajouté ne pas s’attendre à des changements majeurs ou à des surprises sous le règne de son frère aîné. «Vous savez à quoi vous attendre parce qu’il se prépare depuis un certain temps, et je ne pense pas qu’il changera», a-t-elle dit dans cette interview diffusée lundi.