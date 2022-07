Elisabeth : La princesse belge enfile le treillis dans les bois d'Arlon

Des images diffusées par le palais royal belge montrent la jeune fille en treillis de camouflage et le visage recouvert de peinture kaki. Casque vissé sur le crâne et fusil d'assaut à la main, elle participe aux exercices destinés notamment à mettre à l'épreuve le stress et la fatigue de la section, dont la princesse a pris la tête.

La future reine des Belges avait entamé sa formation en 2020, rappellent les médias belges et son petit frère le prince Gabriel va la suivre à partir d'août. Elle était sortie diplômée avec distinction de l'école militaire. Elle a depuis entamé des études d'histoire et de politique à Oxford. Et entre deux exercices militaires, la princesse Elisabeth avait retrouvé une tenue bien plus glamour pour participer avec le reste de la famille royale à la fête nationale belge, le 21 juillet dernier.