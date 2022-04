A Monaco: La princesse Charlène de retour sur les photos officielles

À Monaco : La princesse Charlène de retour sur les photos officielles

Le Palais de Monaco a publié des photos à l'occasion des fêtes de Pâques: le prince Albert y pose avec ses enfants et sa femme, de retour après plusieurs mois d'absence.

«Le Prince Albert et la Princesse Charlène vous souhaitent de très belles fêtes de Pâques»: le Palais princier de Monaco a posté ce week-end un joli portrait de famille de la famille princière. On peut y voir le prince Albert, tout de blanc vêtu, accompagné de ses enfants Jacques et Gabriella, 7 ans mais surtout la princesse Charlène, absente des photos officielles depuis de longs mois.