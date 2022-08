Enquête aux Etats-Unis: La principale Eglise protestante aurait caché un scandale sexuel

Enquête aux États-Unis : La principale Église protestante aurait caché un scandale sexuel

Une enquête a été ouverte sur la Southern Baptist Convention, principale Eglise protestante américaine, accusée d'avoir pratiqué l'obstruction et la dissimulation face à des victimes d'agressions sexuelles.

Le ministère de la Justice américain a ouvert une enquête sur la Southern Baptist Convention, principale Eglise protestante du pays, a annoncé vendredi l'organisation religieuse, accusée dans un récent rapport indépendant d'avoir pratiqué l'obstruction et la dissimulation face à des victimes d'agressions sexuelles. «Le comité de direction de la Southern Baptist Convention (SBC) a appris que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête sur la SBC et que cette enquête portera sur plusieurs entités» de l'organisation, a indiqué celle-ci dans un communiqué, précisant qu'elle entendait «coopérer entièrement et complètement» avec les autorités.