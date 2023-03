Test: Priorité à l’élégance et au confort avec la ë-C4 X

Test auto : La priorité à l’élégance et au confort avec la ë-C4 X

Si elle est confortable, la berline de la marque aux chevrons manque de dynamisme.

Avec sa ë-C4 X, la marque aux chevrons a misé sur le confort.

Citroën n’a pas encore pleinement pris le virage de l’électrique, avec dans son catalogue deux modèles électrifiés que sont la ë-C4 et sa version SUV, la ë-C4 X. Côté gabarit, cette dernière s’insère entre la C4 et la C5. Si son empattement est identique à celui de sa petite sœur et n’offre pas plus de place à l’arrière, elle gagne du coffre avec un gros volume de 510 litres, même si la greffe d’une malle de coffre a été préférée à un hayon. Le double fond est un petit bonus qui peut s’avérer très pratique pour stocker les câbles de recharge.

Côté esthétique, il faut lui reconnaître un certain charme. Sa surélévation lui donne plus de personnalité que sa petite sœur et ses lignes élégantes semblent puiser leur inspiration chez des aînées allemandes, comme le X6 de BMW ou le GLC coupé de Mercedes. Mais la comparaison ne peut pas aller plus loin.

Des gammes que Citroën connaît par cœur

À l’intérieur, le constructeur français répète des gammes qu’il connaît par cœur: confort d’assise, fluidité de conduite et habitabilité. Ses suspensions à butées hydrauliques progressives absorbent avec aisance les irrégularités de l’asphalte. Sa généreuse sellerie matelassée «Advanced Confort» n’usurpe pas son nom. L’ergonomie est soignée malgré la sobriété de l’habitacle, constitué de matériaux de qualité respectable.

Au volant, on n’est pas transcendé par le moteur électrique et les 136 chevaux qu’il peut développer en mode «sport». Sa vitesse de pointe est toutefois limitée à 150 km/h et les adeptes d’une conduite dynamique ne seront pas comblés. Les modes «normal» et «éco» garantissent alors une conduite assez douce.

Fiche technique Modèle essayé: Citroën ë-C4 X Shine Pack Puissance: 100 kW, 136 ch Couple: 260 Nm 0 à 100 km/h: 10 s Vitesse maxi: 150 km/h Dimensions: 4,60 m de long; 1,80 m de large; 1,52 m de haut Volume de coffre: mini 510 litres Poids: 1 360 kg Batterie: 50 kWh, lithium-ion Consommation: 15 kWh/100 km Autonomie mixte: 360 km Tarif de base: 37 484 euros