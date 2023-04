Vol Oslo-Luxembourg dérouté: «La prise en charge par Luxair à Hambourg était loin d'être parfaite»

Dédommagement conforme aux règles européennes

Plusieurs passagers étaient un peu désemparés, si bien qu'Ole Røed, habitué aux aléas des voyages en avion, a tenté de les conseiller. «Je me suis débrouillé par mes propres moyens et j'ai finalement réussi à prendre le vol pour Luxembourg mais à l'embarquement, à Hambourg, j'ai dû abandonner la bouteille d'aquavit achetée à Oslo (environ 30 euros) et une fois arrivé à bon port, j'ai dû prendre le taxi pour rentrer chez moi à Howald (50 euros). J'espère que Luxair me remboursera…».