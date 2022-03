Rumeurs Apple : La prise jack pourrait être conservée sur l'iPhone 7

L'abandon de la prise pour le casque sur le futur smartphone d'Apple pourrait finalement ne pas avoir lieu, d'après une nouvelle fuite.

Des rumeurs persistantes prêtaient jusqu'ici à Apple la volonté de supprimer de ses prochains iPhone le traditionnel port jack pour le casque afin d'affiner leur design. Mais une photo d'une pièce détachée supposée avoir été conçue pour l'iPhone 7 vient les remettre en question. Publiée sur le réseau social chinois Weibo , l'image semble en effet prouver le contraire en montrant que le connecteur de 3,5 mm est toujours présent. Du moins sur l'iPhone 7. Il pourrait en effet en être autrement pour l'iPhone 7 Plus (ou iPhone 7 Pro), à savoir le modèle plus grand.

Parmi les nouveautés, le prochain smartphone d'Apple pourrait par ailleurs être doté du Smart Connector présent sur les deux iPad Pro, qui permet de transférer des données et de l'énergie entre l'appareil et un accessoire, comme un clavier par exemple. Les spéculations vont aussi bon train sur la présence d'une double caméra à l'arrière du mobile, une fonctionnalité qui serait réservée à l'iPhone 7 Plus.