France : La production de pizzas Buitoni désormais interdite

Mercredi, après des cas mortels d’Escherichia coli en France, les autorités ont suspendu la production de pizzas dans l’usine incriminée, dans le nord du pays, appartenant à Nestlé.

Le préfet du Nord a interdit la production de pizzas au sein de l’usine Buitoni à Caudry (France), après plusieurs cas graves de contamination d’enfants par la bactérie Escherichia coli et des décès, possiblement liés à la consommation de ces produits, a indiqué mercredi la préfecture du Nord. «L’activité industrielle de production alimentaire, en ce qui concerne les deux lignes de production de pizzas de l’usine» de Caudry est «arrêtée», peut-on lire dans un arrêté préfectoral pris le 1er avril que l’AFP a pu consulter, confirmant une information du Canard enchaîné.

Cette décision «fait suite à deux inspections d’hygiène approfondies» menées les 22 et 29 mars par des agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), «dans le cadre de leurs investigations réalisées en lien avec l’alerte E. coli STEC», a précisé la préfecture.