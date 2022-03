Au Luxembourg : La production industrielle repart à la hausse

LUXEMBOURG – L’activité des industries au Luxembourg a légèrement augmenté en juillet, après un recul le mois précédent, a indiqué l’institut Eurostat.

Sur une période plus longue, le Luxembourg peut se targuer d’une progression de 2,9% depuis janvier 2015. On note un ralentissement depuis le début de l’année, puisque la hausse avait été supérieure à 4% lors de trois des quatre mois précédents.

Le ralentissement est général en Europe, puisque la production industrielle n’a progressé que de 0,8% au sein de l’Union européenne et a même légèrement reculé (-0,1%) dans les pays membres de la zone euro. Eurostat note que la baisse de la production concerne d’abord les biens de consommation non durables, c’est-à-dire ceux à la durée de vie la plus limitée et dont la valeur diminue rapidement.