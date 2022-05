Caroline de «Mariés au premier regard» : «La production s’est complètement plantée»

Critiquée, voire insultée, à la suite de son passage dans «Mariés au premier regard», Caroline a fait une mise au point et s’en est prise aux experts.

Caroline, qui a agacé une grande partie des téléspectateurs de «Mariés au premier regard» à cause de son attitude envers Axel et qui a été harcelée sur les réseaux sociaux, ne gardera pas un excellent souvenir de son passage dans l’émission. Dans «Le Buzz TV», la Française a fait le bilan de son aventure et en a profité pour donner sa version de certains faits.