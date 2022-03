Markus Babbel balance : «La profession n'a rien appris» du suicide d'Enke

Démis de ses fonctions dimanche après des résultats calamiteux et une réaction très violente des supporteurs, l'ancien entraîneur du VfB Stuttgart a fustigé le monde du football.

Markus Babbel a raconté dimanche après son éviction l' "attaque" du bus de l'équipe, samedi, par des supporteurs de Stuttgart, lors de son arrivée avant le match contre Bochum (1-1), rapporte le Süddeutsche Zeitung. "Même ceux qu'on qualifie de 'millionnaires du football' ne méritent pas qu'on leur envoie au visage toute cette haine et des menaces de mort par geste", a-t-il raconté.

"Samedi, il y avait deux joueurs sur le terrain qui venaient des équipes de jeunes, et qui avaient peur. C'est aux supporteurs qu'en incombe la faute", a-t-il ajouté.

Revenant sur les nombreux discours sur la fragilité des sportifs et le besoin de davantage d'humanité dans le sport de haut-niveau qui avaient succédé au suicide, le 10 novembre, du gardien de but international Robert Enke, atteint de dépression pendant de longues années, Markus Babbel a jugé que "la profession n'a rien appris" de tout cela.