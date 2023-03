Kinepolis: La projection de «Creed 3» tourne au chaos à Thionville

Selon plusieurs témoignages appuyés par des récits de policiers sur place, une bande de jeunes a causé des troubles suite «à un défi lancé sur les réseaux sociaux», entraînant l'interruption de la séance, l'évacuation de la salle et même la fermeture du cinéma par la suite. Arrivés sur place pour la séance de 22h15, Jérôme et sa compagne ont rapidement compris que leur soirée ciné allait tomber à l'eau. «Nous n'avons pas pu rentrer car le cinéma a été évacué et fermé. Il y avait des policiers partout», explique-t-il à L'essentiel.

Le jeune homme évoque «une bagarre générale» et déplore les mauvais comportements de certains qui pénalisent le plus grand nombre. «C'est rageant! Pour une fois qu'on n'avait pas les enfants, on aurait pu se faire une soirée tranquille…». Également en colère, Brigitte se demandait, elle, comment elle allait être remboursée suite à cette mésaventure. «Tout ça à cause de petits c****** qui n'avaient pas de billet pour ce film!».