Italie : La promesse indécente de Berlusconi à ses joueurs

Cela tombe bien (pour eux), Dany Mota et ses coéquipiers ont battu le week-end dernier la Juventus Turin (2-0) grâce notamment à un but du natif de Niederkorn. Et d'après Berlusconi, son annonce de la fin de l'année dernière a été prise très au sérieux: «J'ai déjà été appelé, ils me demandent de tenir parole», a-t-il confié dans la presse italienne.