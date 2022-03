En 2019 : La proportion de fumeurs a explosé au Luxembourg

LUXEMBOURG - La Fondation cancer a poussé un cri d'alarme jeudi: en 2019, le taux de fumeurs a globalement grimpé de 6% et explosé de 11% chez les 18-24 ans.

La proportion de jeunes hommes qui fument a bondi de 14% un an.

137 430 résidents de plus de 16 ans fumaient en 2019, soit 27% de la population (29% des hommes, 25% des femmes): c'est un bond de 6% en un an. «Nous n'avions plus atteint un taux de fumeurs aussi important depuis l'année 2005!», s'alarme la Fondation cancer qui a publié ces statistiques jeudi.