La proposition démesurée faite à Lionel Messi

La rivalité Messi-Ronaldo va-t-elle renaître sur les terrains d'Arabie saoudite… et sur le plan financier? Parti pour interrompre son aventure avec le PSG à la fin de la saison, la star argentine aurait reçu une offre colossale – ou indécente, question de point de vue – d'Al-Hilal, rapporte le journaliste Fabrizio Romano, référence en matière de transferts. Le club saoudien aurait proposé un salaire de 400 millions d'euros par an au champion du monde, ce qui représente plus d'un million d'euros par jour pour évoluer dans le championnat saoudien.