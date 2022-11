Drame en Australie : La prostituée se venge, un couple et son bébé meurent intoxiqués

Une quadragénaire a été condamnée à 13 ans de prison pour avoir mis le feu à une maison, après un rendez-vous avec un client. Un couple et son bébé de 19 jours dormaient à l’étage.

La Cour suprême de Melbourne a condamné, vendredi, une femme de 48 ans à 13 ans de prison. Jenny Hayes avait plaidé coupable de trois chefs d’accusation d’incendie criminel entraînant la mort, après un drame survenu en décembre 2020. Abbey Forest (19 ans), Inderpal Sohal (28 ans) et leur petite Ivy, âgée de 19 jours, avaient succombé à une intoxication au monoxyde de carbone après que la quadragénaire eut mis le feu à leur maison.

Le soir du 2 décembre 2020, Inderpal Sohal avait permis à un de ses amis d’utiliser une chambre située au rez inférieur de son logement pour y accueillir Jenny Hayes, une travailleuse du sexe. Après le rendez-vous, l’homme a payé la quadragénaire mais une dispute a éclaté entre eux et il a quitté les lieux. La prostituée affirme que l’individu l’a violée et qu’il lui a volé de l’argent. Elle a bombardé son client de SMS virulents, dont un où elle menaçait de mettre le feu à la maison.

Famille des victimes consternée

Après avoir attendu quelques minutes dans sa voiture, Jenny Hayes est revenue dans la chambre et a mis le feu au matelas. Elle a ensuite envoyé à son client des photos de la maison en train de brûler. La petite famille, qui dormait à l’étage, ne s’en est pas sortie. «Trois innocentes personnes ont perdu la vie à cause de vos actes. Ivy était la plus vulnérable de tous», a déclaré la juge Elizabeth Hollingworth lors du verdict.