Phénomène : La prostitution bien ancrée au Luxembourg

LUXEMBOURG - La prostitution est une réalité au Grand-Duché autant qu'ailleurs. Elle est ancienne et a connu des mutations.

Aujourd'hui, beaucoup de prostituées se sont retirées dans des appartements aux quatre coins du pays. Et trouvent leurs clients via des annonces en ligne ou dans certains journaux. On pourrait croire qu'elles en auraient profité pour se débarrasser du proxénétisme. Mais quand elles sont en colocation, souvent l'une prend le dessus. Et prélève une part sur le revenu des autres. Le Luxembourg est aussi touché par ce qui se passe ailleurs. Ainsi, parmi les filles, on trouve des frontalières françaises attirées par une législation plus souple et qui disent à leur famille qu'elles travaillent comme vendeuses.