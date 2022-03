Jeux vidéo : La PS fête ses 20 ans avec une édition spéciale

La première console ayant franchi le cap des 100 millions d'unités vendues a été lancée il y a deux décennies au Japon. Sony lui rend hommage avec une PS4 grise.

La première PlayStation s'est imposée comme un produit plus puissant et avancé que les consoles concurrentes.

l y a exactement 20 ans aujourd'hui, le 3 décembre 1994, débarquait sur le marché japonais une console devenue culte, la PlayStation. Il a fallu attendre presque une année de plus pour qu'elle atteigne l'Europe en septembre 1995. Ce qui devait initialement être un projet commun entre Sony et Nintendo, avant que Sony ne change d'avis, s'est finalement transformé en un véritable succès commercial et le début d'une nouvelle ère pour l'histoire du jeu vidéo.