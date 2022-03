Sony : La PS4 va accepter les disques durs externes

Sony a dévoilé les nouveautés de la prochaine mise à jour logicielle de sa console, dont la possibilité de brancher un disque dur externe à l'appareil via un câble USB 3.0.

Les possesseurs d'une PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro ne pourront plus se plaindre de manquer de place pour leurs jeux, qu'ils disposent d'un modèle de 500 Go ou 1 To. Sony a en effet dévoilé les nouveautés qui seront intégrées dans la prochaine version 4.50 (nom de code Sasuke) du système de la console.

Parmi les plus importantes, figure en effet désormais la possibilité de brancher un disque dur externe à l'appareil via un câble USB 3.0. La console prend en charge des modèles jusqu'à 8 To pour télécharger, sauvegarder et installer des jeux, des apps et des contenus additionnels, fait savoir le blog de PlayStation.