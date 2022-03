Tentatives d'enlèvement? : «La psychose du début s'est un peu calmée»

STEINFORT - Quinze jours après le signalement de comportements suspects envers des enfants au Luxembourg et en Belgique, les enquêtes piétinent. Mais l'inquiétude demeure.

Depuis près de deux semaines, la vigilance est de mise aux alentours des écoles luxembourgeoise et belge. La faute aux multiples signalements de tentatives supposées d'enlèvement d'enfants survenues entre Arlon et Steinfort. Selon les dernières informations de la police, cinq cas plus ou moins similaires ont été recensés. Un homme, âgé d'une quarantaine d'années, portant une barbe et parlant luxembourgeois «en soufflant entre les dents» aurait tenté de faire monter plusieurs enfants dans son véhicule, selon les communiqués des forces de l'ordre du Grand-Duché.