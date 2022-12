Au Luxembourg : La psychothérapie prise en charge par la CNS, c'est presque fait

LUXEMBOURG – Le gouvernement a approuvé ce vendredi le projet de réglement grand-ducal permettant le remboursement des actes de psychothérapie. Il ne reste plus qu'à attendre l'avis du Conseil d'État.

Les patients des psychothérapeutes, et ceux qui iraient bien chez les psy mais n'en ont pas les moyens, vont bientôt enfin pousser un soupir de soulagement. Après des mois de discussions stériles entre la CNS et les professionnels, le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen avait décidé d'avancer seul et de préparer l'avant-projet de réglement grand-ducal dans son coin.

Ce réglement a été validé ce vendredi matin en Conseil de gouvernement et prévoit la prise en charge de séances de psychothérapie d'initiation, de soutien et de soutien prolongé. Le texte comporte aussi les éléments techniques pour la facturation et le remboursement par l'assurance maladie.

Plus qu'une étape, donc, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle norme. Le projet a été envoyé au Conseil d'État et aux chambres professionnelles pour avis. Si le Conseil d'État ne formule pas d'oppositions formelles au texte, il pourra être inscrit au Journal officiel. «Les assurés ont besoin d'une prise en charge. Ils attendent donc des acteurs concernés que cette prise en charge puisse avoir lieu dans les délais les plus befs», a dit le ministre Haagen, cité dans un communiqué.

Pour mémoire, un remboursement à hauteur de 144 euros pour une séance de 50 à 60 minutes est prévu.