Phénomène chez les jeunes : La «puff» est illégale au Luxembourg

LUXEMBOURG – La cigarette électronique jetable au goût sucré, qui fait un carton chez les jeunes en France, n'a pas l'autorisation d'être vendue au Grand-Duché.

Ceux qui luttent contre le tabagisme dénoncent les pubs colorées qui vantent les qualités du produit.

Elle est colorée, parfumée au bonbon (marshmalow, bubble gum) ou au fruit (ananas, goyave, noix de coco, fruits de la passion, litchi) et est prête à l'emploi grâce à sa petite batterie intégrée: la «puff» (bouffée en anglais) a débarqué des États-Unis en 2020 et s'est répandue «comme une traînée de poudre» en Europe, s'alarme le professeur Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le tabac (France) au micro de France Info: «On est face à une épidémie pédiatrique (...) On est en train de faire entrer des enfants, de très jeunes adolescents, dans l'addiction».

Cette minicigarette électronique a envahi les cours de collèges et de lycées, et si de nombreux fabricants indiquent qu'il n'y a pas de nicotine, certaines «puffs» en contiennent bien et jusqu'à 2%. «Ça peut paraître très faible, mais si on arrive aussi rapidement à l'addiction, c'est parce que 600 puffs, c'est l'équivalent de deux paquets de cigarettes en termes de nicotine. C'est une porte d'entrée vers le tabagisme».

Le ministère en alerte

Un phénomène qui inquiète le député socialiste Mars Di Bartolomeo, lequel a interpellé la ministre de la Santé sur la question. «Les services du ministère de la Santé ont été rapidement alertés de la commercialisation de cette variante de la cigarette électronique, celle-ci étant en train de mettre à mal tous les efforts de prévention du tabac auprès des jeunes», a indiqué Paulette Lenert.

Elle a rappelé que tous les produits de vapotage étaient réglementés et que les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge étaient tenus d'informer de l'arrivée d'un nouveau produit six mois avant leur mise sur le marché. «À ce jour, aucune demande de commercialisation pour un produit de type “uff” n’a été introduite à la Direction de la santé», a confirmé la ministre. «Par conséquent, toute vente de ce produit non déclarée et sans autorisation préalable au Luxembourg est illégale».

Soumise aux mêmes règles que la cigarette électronique

Si cela devait être le cas, la ministre a rappelé que la «puff» serait soumise aux mêmes règles que la cigarette électronique. La vente serait ainsi interdite aux mineurs. Les boutiques en ligne qui la vendront depuis ou vers le Luxembourg seraient également interdites.

Contactée, la Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL) a indiqué avoir «échangé» sur le sujet mais «constaté que le phénomène n'était pas encore arrivé au Luxembourg». Même si elle croit savoir que certaines boutiques la proposent.