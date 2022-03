La pulpe de baobab, potion magique des champions

Interdite jusqu’en juillet 2008, la pécieuce chair sera vendue en supermarché.

Il faut dire que la pulpe du fruit de cet arbre africain renferme deux fois plus de calcium (380 mg/100g) que le lait demi-écrémé. Elle dope deux fois plus que le jus d’orange, avec près de 190 mg de vitamine C pour 100g (contre 50 mg). Sa capacité antioxydante flirte avec celle du jus de raisin. Elle contient quatre fois plus d’énergie que la banane: 387 kcal pour 100g (contre 87 kcal).