Pays occidentaux : La qualité du sperme est en baisse

Le nombre moyen de spermatozoïdes des hommes dans les pays occidentaux a chuté de moitié en 40 ans, selon une étude qui s'inquiète des conséquences pour la fertilité masculine.

Entre 1973 et 2011, la concentration en spermatozoïdes est passée en moyenne de 99 millions par millilitre de sperme à 47 millions, selon cette étude publiée mardi dans la revue spécialisée Human Reproduction Update. Ce niveau reste toutefois une fourchette «normale», fixée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entre 15 millions et 200 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et même une concentration inférieure à 15 millions n'est pas forcément synonyme d'infertilité.