Dr Sex : «La question d'avoir ou non des enfants me pèse!»

Le compagnon de Julia ne souhaite pas avoir d’enfant. Elle, en revanche, n’a pas un avis aussi tranché sur la question et redoute d’aborder le sujet. Unsplash/Avi Richards

Question de Julia (24 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Julia,

Ce n’est jamais évident lorsque des circonstances externes forcent à faire face à des situations qu’on aurait préféré éviter à un moment où tout baigne. Mais même si tu veux vous préserver, toi et ton compagnon, des désagréments et de la douleur en mettant la prise de décision de côté, tôt ou tard, tu devras t’y confronter.

Avoir des désirs est humain. Tandis que certains aspirent au succès et à la fortune, d’autres veulent la santé; d’autres encore souhaitent qu’un état soit immuable. Mais rares sont ceux qui sont satisfaits et souvent, les choses ne se passent pas du tout comme on le voudrait. Je suis sûr que toi et ton compagnon avez déjà vécu cela et que vous avez dû apprendre à gérer la situation.

Il est tout à fait légitime de te poser des questions sur les conséquences que ta décision d’avoir ou non des enfants pourrait avoir sur ta vie, sur celle de ton ami et sur votre relation. Tu es amoureuse et ne veux que le meilleur pour ton couple. Mais tu ne dois pas oublier que le meilleur reste à venir et repose sur le présent.

Il me paraît important que vous parliez ouvertement et avec sincérité de tout ce qui vous préoccupe en matière de planification familiale. Ce serait fâcheux de taire ou de refouler des pensées et des sentiments sur un malentendu. Si vous ne vous sentez pas capable d'aborder ces questions par vous-mêmes, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel dans ce processus.

Même si les circonstances actuelles te mettent au défi, la situation n’est pas désespérée. Fais preuve de patience avec toi-même et aie confiance dans le fait qu’il existe une solution. Vous avez le temps, car d’un point de vue biologique, il n’y a aucune urgence. Profitez du temps qui s'offre à vous pour mettre les choses au clair. Bien à toi!

