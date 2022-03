Projet de loi : La question du voile intégral sera discutée au Parlement

L’interdiction du port du voile intégral va franchir le 11 mai une première étape à l’Assemblée nationale.

C’est la résolution du groupe UMP sur «l’attachement au respect des valeurs républicaines» et non celle issue des travaux de la mission parlementaire sur le voile intégral qui sera débattue dans l’hémicycle.

«Les pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l’égalité entre les hommes et les femmes, parmi lesquelles le port d’un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la République», peut-on lire dans ce texte. Comme l’ont annoncé Nicolas Sarkozy et François Fillon, l’examen de la résolution sera suivi d’un texte de loi.