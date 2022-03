«Les garçons et Guillaume...» : La quête d'identité jubilatoire de Guillaume

Guillaume Gallienne réalise son premier film: «Les garçons et Guillaume, à table!». Un véritable coup de maître.

Guillaume adore sa maman, même si elle est plutôt dure avec lui. Peu importe. L’ado efféminé est en osmose avec elle. Il imite sa voix à la perfection et veut aussi lui ressembler physiquement. Il faut dire que sa bourgeoise de mère aurait sans doute voulu avoir une fille. Elle élève déjà deux autres fils. Pas étonnant alors qu’elle les appelle: «Les garçons et Guillaume, à table!» quand ils doivent la rejoindre pour dîner. Aux antipodes de ses frangins machos, Guillaume ne sait plus qui il est. Garçon ou fille? Homo ou hétéro? Il va bien falloir qu’il le découvre!