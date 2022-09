Au Luxembourg : La quête de fraîcheur a créé une vague dans les piscines

30 000 visiteurs

L’infrastructure a atteint plusieurs fois sa capacité maximale (1 500 visiteurs). «Cela s’explique notamment par le beau temps en juin et en juillet et l'afflux de groupes. Nous avions déjà connu cela d’autres années sur une plus courte durée». Remich, elle, a atteint des pics à «1 800. Les nageurs ont très bien cohabité», dit le bourgmestre. Malgré tout, une piscine publique comme celle de Remich «accuse toujours un déficit». Il tourne «entre 200 000 et 500 000 euros. La piscine profite à la région». Remich restera ouverte au moins jusqu’au 15 septembre. À Oberkorn, comme d'ordinaire, seule la partie intérieure rouvrira à l'issue du traditionnel arrêt technique de la première quinzaine de septembre.