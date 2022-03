La quête des secrets de l'univers vient de commencer

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC), le plus grand accélérateur de particules du monde, a été mis en route mercredi près de Genève, avec pour mission de percer les secrets du big bang.

Un premier faisceau de protons a été injecté juste après 07H30 GMT dans le LHC, un anneau de 27 km de circonférence enfoui à 100 mètres sous terre de part et d'autre de la frontière franco-suisse.

"Après l'injection du faisceau, il a fallu attendre environ 5 secondes pour l'acquisition des données", a déclaré le directeur du projet LHC, Lyn Evans. Mais que les plus inquites d'entre vous se rassurent, la fin du monde n'est pas prévu pour aujourd'hui, puisque les scientifiques se contentent de faire circuler un seul faisceau de protons dans l'accélérateur. L'introduction d'un second faisceau de protons circulant en sens inverse, et donc de la collision tant attendue, n'est prévue que dans un mois.