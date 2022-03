«Crashgate» : La radiation de Briatore reste en vigueur

La Fédération internationale de l'automobile estime que l'exclusion à vie prononcée contre l’Italien est toujours en vigueur aussi longtemps que toutes les voies d'appel contre le jugement n'auront pas été épuisées.

Le TGI a enjoint la FIA de «notifier à ses membres et licenciés le retrait de ces dispositions» dans les quinze jours et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ce jugement devra être publié dans la presse. M. Briatore est accusé d'avoir fomenté l'accident volontaire du pilote brésilien Nelson Piquet Jr. au grand prix de F1 de Singapour en 2008. Le pilote Renault de l'époque, Fernando Alonso, en avait profité pour remporter la course.