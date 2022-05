Au Luxembourg : «La radicalisation a augmenté avec le Covid»

LUXEMBOURG – Le centre contre la radicalisation, respect.lu, a traité 49 situations en 2021. Soit davantage qu'en 2019, année hors pandémie.

En outre, 24 personnes sur 49 avaient plus de 30 ans. Mais «le nombre relativement élevé de jeunes entre 12 et 18 ans, voire de ceux en dessous de 12 ans, reste troublant», relève le centre géré par SOS radicalisation ASBL.

Ses objectifs principaux sont d'élaborer avec les auteurs de discours de haine une analyse de leur acte, d'initier une réflexion sur soi-même, d'analyser les causes possibles et d'apprendre à utiliser des formes de communication plus respectueuses, sur Internet, et ce, surtout en cas de divergences d'opinion.